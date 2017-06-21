Садовый опубликовал 230 отказов принять львовский мусор

Положительные ответы мэрия получила только на 9 обращений о помощи

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти с просбой временно принять львовский мусор. Отсканированные копии отказов размещены на сайте Львовского горсовета.

Об этом Садовый написал в Facebook.

"Есть одна "песня", которую организаторы мусорной блокады Львова поют каждый раз, когда доводят ситуацию до предела экологического кризиса: "Садовый ни к кому не обращался, поэтому никто Львову не помогает". Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, выкладываем на сайте городского совета сканы всех отказов в помощи от тех органов, в которые мы направляли письма-просьбы", - написал Садовый.

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По его словам, город обращался о временном приеме мусора на полигоны за официальную оплату.

Садовый сообщил, что только в 2017 году Львов отправил 495 обращений в областные и местные органы власти, на 229 их которых получил официальные отказы. Еще 257 обращений остались без ответов, и только на 9 обращений мэрия получила положительные ответы.

"У каждого, кто отказывал Львову, была своя причина. Есть объективные причины, есть политические, есть банальный страх и последствия прессинга. Я только хочу искренне пожелать каждой общине в Украине не оказаться в будущем в подобной ситуации, когда, не дай Бог, что-то случится", - добавил Садовый.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с утилизацией мусора.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

На данный момент во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.