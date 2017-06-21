Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Садовый опубликовал 230 отказов принять львовский мусор
Садовый опубликовал 230 отказов принять львовский мусор
Андрей Садовой / Фото: ipress.ua

Садовый опубликовал 230 отказов принять львовский мусор

Положительные ответы мэрия получила только на 9 обращений о помощи

21.06.17 439
100

Мэр Львова Андрей Садовый заявляет, что получил 229 отказов на свои 495 обращений в областные и местные органы власти с просбой временно принять львовский мусор. Отсканированные копии отказов размещены на сайте Львовского горсовета.

Об этом Садовый написал в Facebook.

"Есть одна "песня", которую организаторы мусорной блокады Львова поют каждый раз, когда доводят ситуацию до предела экологического кризиса: "Садовый ни к кому не обращался, поэтому никто Львову не помогает". Чтобы окончательно закрыть этот вопрос, выкладываем на сайте городского совета сканы всех отказов в помощи от тех органов, в которые мы направляли письма-просьбы", - написал Садовый.

По его словам, город обращался о временном приеме мусора на полигоны за официальную оплату.

Садовый сообщил, что только в 2017 году Львов отправил 495 обращений в областные и местные органы власти, на 229 их которых получил официальные отказы. Еще 257 обращений остались без ответов, и только на 9 обращений мэрия получила положительные ответы.

"У каждого, кто отказывал Львову, была своя причина. Есть объективные причины, есть политические, есть банальный страх и последствия прессинга. Я только хочу искренне пожелать каждой общине в Украине не оказаться в будущем в подобной ситуации, когда, не дай Бог, что-то случится", - добавил Садовый.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с утилизацией мусора.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.

На данный момент во Львове скопилось 8,5 тысяч тонн отходов, которые некуда вывезти.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Садовой подумывает об эвакуации детей из ЛьвоваСупрун пока не видит оснований для введения во Львове ЧП из-за мусораМусорный абсурд: Березюк объявила голодовку, протестуя против Садового

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5637
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1593
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13520
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2559
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2526
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2380
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1505
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1777
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2914
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1846
  1. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 4567 / 4861
  2. Ашан купил Караван 3791 / 4187
  3. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 3323 / 4053
  4. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 3177 / 3467
  5. Освобождение от иллюзий. Как Украина будет реинтегрировать Донбасс 2408 / 2722
  6. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 2205 / 3792
  7. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 1963 / 2143
  8. В Киеве продается Президент-Отель 1880 / 2068
  9. Крупнейшая в истории утечка информации произошла в США 1873 / 2086
  10. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 1812 / 2160
  1. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 49 / 3792
  2. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 34 / 4053
  3. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 13 / 1593
  4. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 13 / 3467
  5. Замглавы Верховной Рады Сыроид объявила голодовку 13 / 4861
  6. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 12 / 2143
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Харькова 12 / 11042
  8. Деньги на восстановление инфраструктуры Донбасса выводились "налево" через конвертцентр 10 / 1272
  9. Ашан купил Караван 8 / 4187
  10. В Евросоюзе раскритиковали Луценко за промедление с реформами 5 / 1637
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.