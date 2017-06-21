Луценко передал в Раду представление на снятие неприкосновенности с Довгого

Депутата подозревают в соучастии в незаконном отчуждении земельных участков заказника "Жуков остров "

Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности внефракционного народного депутата Олеся Довгого. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.

"Внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Довгого, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебными обязанностями, совершенных в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков заказника "Остров Жуков", общей площадью 44,25 га", - написал генпрокурор.

Напомним, что в 2007 году Киевсовет принял скандальное решение о ликвидации заказника "Жуков остров", его площадь урезали с 1630 га до 196 гектаров. Изъятые таким образом земли успешно раздавались под застройку.

Довгий в то время был секретарем Киевсовета.