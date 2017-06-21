Все исторические здания в Киеве проверят на соблюдение правил пожарной безопасности

Управление по чрезвычайным ситуациям Киевской городской государственной администрации проверит исторические здания и памятники Киева на соблюдение пожарных норм и условий безопасности труда строителей. Об этом заявил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис, сообщает Украинская правда.

По его словам, по предварительным выводам, причиной пожара в здании бывшего гастронома на улице Крещатик стала халатность строителей, которые работали на крыше здания.

"Поэтому я обращаюсь в Управление по чрезвычайным ситуациям с просьбой проверить все подобные объекты города на соблюдение пожарных норм и условий безопасности труда строителей", - сказал Плис.

Напомним, информация о пожаре на Крещатике поступила около 17.00 накануне, 20 июня. В 19.11 огонь удалось локализовать, а в 21.04 – полностью ликвидировать.