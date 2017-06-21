В Мининфраструктуры рассказали, почему автоматически продлить контракт с Балчуном нельзя

Граждане Польши не могут работать в Украине больше 18 месяцев

Оснований для автоматического продления трудового контракта с председателем правления Укрзализныци Войцехом Балчуном — нет. Об этом сообщает Delo.UA со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Контракт подписан на один год, срок действия с 06.06.2016 до 05.06.2017. Договор не содержит нормы относительно автоматического продления. Все изменения в контракт вносятся путем подписания дополнительных соглашений к нему", — сообщили в пресс-службе.

В министерстве напоминают, что особой формой трудового договора является контракт, в котором срок его действия, права и обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон. Сфера применения контракта определяется законами Украины.

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В Министерстве акцентируют, что если международным договором или международным соглашением, в котором участвует Украина, установлены иные правила, чем содержащиеся в законодательстве Украины о труде, то применяются правила международного договора или международного соглашения (статья 8-1 КЗоТ).

"Статьей 2 Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Польша о взаимном трудоустройстве работников, вступившего в силу 19 декабря 1994 года установлено, что продолжительность работы работников, работающих у работодателей на территории другой страны, не может превышать 12 месяцев. В отдельных обоснованных случаях этот срок может быть продлен до 18 месяцев включительно по заявлению работодателя и с согласия этого работника", — напоминают в пресс-службе Мининфраструктуры.

Кабинет министров Украины распоряжением от 01 июня 2016 года согласовал контракт с Балчуном, одним из существенных условий которого является срок его действия.

По сроку действия контракта применяются и имеют преимущественное право нормы международного соглашения и распоряжения Кабинета министров, которыми согласован контракт, а не положения КЗоТ о продлении трудовых отношений.

"Согласно пункту 8 статьи 36 КЗоТ Украины основанием прекращения трудового договора предусмотрены условия, указанные в контракте. Таким образом, контракт с председателем правления ПАО "Укрзализныця" должен быть прекращен в срок, на который он был заключен, и не может быть продлен в соответствии с Соглашением между Украиной и Республикой Польша", — резюмируют в Министерстве инфраструктуры.

Ранее в Укрзализныце заявили, что контракт с председателем правления компании Войцехом Балчуном автоматически продлен до 9 июня 2019 года.