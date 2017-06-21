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Главная » Страна » Луценко просит снять неприкосновенность еще и с Дейдея

Луценко просит снять неприкосновенность еще и с Дейдея

Луценко просит снять неприкосновенность еще и с Дейдея
Евгений Дейдей / Фото: Укринформ

Депутата подозревают в незаконном обогащении

21.06.17 32
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Генеральная прокуратура обратилась в Верховную Раду с просьбой разрешить привлечь к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея (Народный фронт). Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Дейдея, в действиях которого усматриваются признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 млн грн", - написал он.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко внес представления в Раду на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Олеся Довгого (внефракционный) и Андрея Лозового (Радикальная партия).

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