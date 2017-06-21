Зубко обещает начать вывозить мусор из Львова уже завтра

Куда – пока не известно

Вывоз твердых бытовых отходов из Львова начнется уже в четверг, 22 июня. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития и ЖКХ Геннадий Зубко на брифинге в городе, передает Интерфакс-Украина.

"Завтра мы начнем вывозить. Уже определились с объемами и транспортом – нужно приблизительно 600 рейсов. Куда возить – другой вопрос", - отметил глава минрегиона.

По его словам, места приема отходов из Львова будут определены в рабочем порядке. Он подчеркнул, что не хочет обсуждать этот вопрос публично, поскольку сразу же начнутся акции протеста и блокирования. По его мнению, это связано с негативным опытом жителей многих регионов страны, куда возили мусор из Львова и выбрасывали по посадкам.

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Зубко призвал мера Львова активнее внедрять в жизнь меморандум о приеме мусора, подписанный с мерами почти двух десятков городов Львовской области.

"Нужно ездить, общаться, убеждать людей", - подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, он предлагает рассмотреть вопрос об устройстве временного полигона на территории ТЭЦ-2, где город планирует построить мусороперерабатывающий завод.

"Там 125 гектаров площади и логично, чтобы такой полигон разместился поблизости будущего завода", - сказал Зубко.

Также вице-премьер сказал, что в случае необходимости для вывоза отходов из Львова будут привлечены полигоны из других областей. По его словам, вопрос о ситуации с вывозом отходов из Львова будет рассмотрен на заседании Государственной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый сказал журналистам, что встреча не принесла ожидаемых результатов.

"Я не услышал, куда нам вывозить мусор, у нас критическая ситуация", - сказал он.

Мэр отрицательно высказался относительно идеи устройства временного полигона в черте города.

"Это не мудрая мысль, потому что это невозможно в связи с нормами законодательства, а кроме того, Львов очень компактный город", - подчеркнул Садовый.

По его словам, меморандум может заработать в рамках полугода, а городу нужен участок под резервный полигон, потому что полигоны области в данный момент не в состоянии принять объемы Львова.

Садовый также сообщил, что в городе накопилось более 11 тыс. тонн отходов.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации из-за проблем с утилизацией мусора.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.