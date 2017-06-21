Луценко просит у Рады разрешение на арест депутата Розенблата

Парламентария подозревают в злоупотреблении влиянием и взяточничестве на общую сумму $280 тыс.

Генпрокурор Юрий Луценко просит Верховную Раду разрешить привлечь к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от БПП Борислава Розенблата. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

"Внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Б. Розенблата, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления влиянием и взяточничества на общую сумму $280 тыс.", - написал Луценко.

Напомним, 21 июня глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представления на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата (БПП) и Максима Полякова (Народный фронт).