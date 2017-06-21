АТО: боевики дважды применяли артиллерию на луганском направлении

В течение суток 21 июня по состоянию на 18:00 в Донбассе зафиксировано 12 вражеских обстрелов. Дважды боевики применяли запрещенную Минскими соглашениями артиллерию. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по нашим опорным пунктам, расположенным в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки.

Донецкое направление. Здесь оккупанты с начала суток только один раз открывали огонь по позициям украинских защитников - вблизи Луганского на Светлодарской дуге.

Луганское направление. На данном направлении боевики два раза применяли запрещенную артиллерию. В частности, сразу после полуночи захватчики совершили обстрел одного из наших опорных пунктов вблизи Крымского из 152-мм артиллерийских систем. А на рассвете противник бил по позициям сил АТО в районе Трехизбенки из минометов калибра 120 мм. Кроме того, после обеда наемники открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов неподалеку урочища Шаров Угол в Станично-Луганском районе.