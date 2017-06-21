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Главная » Страна » Организаторы торговой блокады ОРДЛО намерены блокировать грузовые ж/д перевозки из России
Торговая блокада ОРДЛО

Организаторы торговой блокады ОРДЛО намерены блокировать грузовые ж/д перевозки из России

Организаторы торговой блокады ОРДЛО намерены блокировать грузовые ж/д перевозки из России

Это будет сделано, в случае если Украина не прекратит закупать уголь на оккупированных территориях

21.06.17 479
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Штаб блокады ОРДЛО заявляет, что начнет блокаду грузовых перевозок из РФ, если власть не выполнит их требования, а именно не прекратит закупку российского угля и угля из ОРДЛО, который транспортируется в Украину через территорию РФ.

Об этом пишет ТСН.uа со ссылкой на сообщение представителей блокадников.

Отмечается, что нынешняя акция станет вторым этапом торговой блокады Донбасса, которую начали активисты в феврале.

Кроме того, командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногородский заявил, что после того, как в марте власти отреагировали на блокаду, торговля с Россией - продолжилась. Виногородский также заявил, что власть не выполнила требований по освобождению военнопленных.

"Вот некоторые говорят: блокировали, блокировали и никого не выблокировали. Поэтому мы еще раз объясняем: наша задача - не обменивать военнопленных, наша задача - надавить на тех, кто организовали торговлю с оккупированными территориями. Если уж они смогли организовать торговлю с оккупантами, значит, они могут организовать и обмен наших военнопленных. Мы настаиваем: это дело государства. А мы как граждане этой страны требуем от государства выполнить обязательства перед нами", - подчеркнул Виногородский.

Сейчас активисты блокады мобилизуют силы, после чего планируют физически блокировать железную дорогу.

"Мы видим, что в нарушение интересов Украины идет закупка российского угля, в том числе угля из ОРДЛО. Заявления премьер-министра и министра энергетики делами не подкреплены. Поэтому блокадчики сядут на рельсы. Это планируется сделать после того, когда будут сконцентрованы те силы, которых будет достаточно для того, чтобы противодействовать титушкам, которые собираются на местах. В том числе незаконным действиям бывшего "Беркута", который готовится для этого Министерством внутренних дел", - заявил народный депутат Семен Семенченко.

Напомним, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

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