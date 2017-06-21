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В Раду поступили пять представлений на снятие неприкосновенности с депутатов
Верховная Рада Украины / Архивное фото

В Раду поступили пять представлений на снятие неприкосновенности с депутатов

Парубий направил их на рассмотрение Регламентного комитета

21.06.17 59
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В Верховную Раду поступили представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов. Спикер парламента Андрей Парубий направил их в регламентный комитет Верховной Рады.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря спикера Верховной Рады Андрей Ковалева.

"Председатель Верховной Рады получил и направил все их в регламентный комитет", - сказал он.

Представления касаются депутатов Евгения Дейдея (Народный фронт), Алексея Довгого (Воля народа), Андрея Лозового (Радикальная партия), Борислава Розенблата (БПП), Максима Полякова (Народный фронт).

Напомним, прокуратура подозревает народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова в продвижении за денежное вознаграждение изменений в законодательстве о  добыче и экспорте янтаря в интересах зарубежной компании. Евгения Дейдея подозревают в незаконном обогащении, Олеся Довгого – в незаконном выделении земельных участков в Киеве, а Андрея Лозового – в уклонении от уплаты налогов.

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