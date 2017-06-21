В Кабмине сказали, когда завершится чрезвычайное положение в энергетике

Потребность в чрезвычайных мерах в энергетике исчезнет после того, как на складах будет накоплено не менее 1,8 млн тонн угля марки "А".

Об этом в ходе совещания с профильными министерствами и ведомствами и руководителями энергогенерирующих компаний сказал вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, сообщает пресс-служба Кабмина.

"Как только на складах будет накоплено достаточное количество угля марки "А", и мы будем иметь уверенность в стабильном прохождении зимнего периода, потребность в чрезвычайных мерах в энергетике исчезнет сама собой", - заявил вице-премьер-министр.

По его словам, до начала отопительного сезона 2017-2018 годов Украина должна иметь не менее 1,8 млн тонн угля марки "А" и по крайней мере около 2-2,2 млн тонн угля марки "Г".

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"Этого нам хватит, чтобы спокойно войти в отопительный период. На середину апреля 2017 года мы имели около 1,5 млн тонн запасов всех марок угля", - отметил Кистион.

Напомним, в Украине чрезвычайное положение в энергетике вступило в силу 17 февраля 2017 года.

ЧП в энергетике, в частности, предусматривает, что Укрэнерго определяет допустимые уровни снижения резерва энергогенерирующих мощностей; требования относительно состава оборудования ТЭС энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков; применение в случае необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, и контроль над их соблюдением.

14 июня Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетике еще на месяц.