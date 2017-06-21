Порошенко анонсировал заключение важных соглашений по оборонному сотрудничеству с США

Украину в ближайшее время посетят несколько ключевых членов Администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил президент Петр Порошенко на брифинге в Вашингтоне, передает 112 Украина.

Президент также анонсировал подписание важных соглашений, в том числе в оборонной сфере.

"Во время переговоров в Пентагоне с министром обороны США генералом Матиссом, во время переговоров с вице-президентом было договорено о том, что в ближайшее время Украину посетят несколько ключевых членов новой президентской администрации, несколько министров и будут подписаны очень важные соглашения, в том числе и соглашения по оборонному сотрудничеству, включая соглашение об оборонных закупках и соглашение о военно-техническом сотрудничестве", - отметил глава государства.

Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Вашингтон встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом.