Спецпредставитель ОБСЕ: "Хлебное перемирие" должно будет длиться два месяца

Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик заявляет, что соблюдение режима тишины вдоль всей линии соприкосновения на время уборки урожая должно действовать с 24 июня по 31 августа. Об этом сообщает белорусское агентство БЕЛТА.

"Участники рабочей группы (по безопасности) выступили с предложением так называемого "хлебного перемирия". Это установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая - с 24 июня по 31 августа. Инициатива, конечно же, получила поддержку на уровне Трехсторонней контактной группы. Участники обязались донести ее до своего политического руководства", - заявил Сайдик.

Также он упомянул серьезный инцидент, когда наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ накануне подверглись нападению и обстрелу. Он подчеркнул, что подобное недопустимо.

"Очевидно, что все стороны несут ответственность за безопасность и свободу перемещения сотрудников миссии. Они должны не только оперативно принимать меры по реагированию, но и подтвердить свою приверженность данному принципу на высшем политическом уровне. Поддерживая инициативу рабочей группы по безопасности, я сегодня поставил этот вопрос перед Трехсторонней контактной группой и ожидаю соответствующей реакции всех сторон", - заявил Сайдик.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе во время переговоров в Минске 21 июня поддержала обращения местных советов о соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня.