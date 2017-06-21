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Главная » Страна » Порошенко не считает целесообразным изменение Минского и "нормандского" форматов переговоров по Донбассу
Порошенко не считает целесообразным изменение Минского и "нормандского" форматов переговоров по Донбассу
Петр Порошенко / Фото: пресс-служба президента

Порошенко не считает целесообразным изменение Минского и "нормандского" форматов переговоров по Донбассу

Президент надеется на более активное участие в переговорах США

21.06.17 9
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Украина не считает целесообразным изменение Минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Вашингтоне, передает 112 Украина.

"Мы не видим необходимости менять "нормандский" формат и иметь какой-то параллельный тренд Минского процесса. Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к Нормандскому формату, мы полностью открыты и приветствуем эти шаги и будем приветствовать более активное участие, в том числе представительство в формате Минского процесса, в том числе в Трехсторонней контактной группе. Мы считаем, что это может принести новое дыхание, перезагрузку и принести быстрые результаты", - отметил он.

Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Вашингтон встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

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