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Главная » Страна » Загранпаспорта есть только у трети украинцев, - опрос

Загранпаспорта есть только у трети украинцев, - опрос

Загранпаспорта есть только у трети украинцев, - опрос
Фото: podrobnosti.ua

Почти половина наших соотечественников даже не планирует оформлять заграничный паспорт

21.06.17 44
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Заграничный паспорт есть только у 34% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, передает ВВС-Украина.

При этом 45% опрошенных даже не собираются его оформлять.

Биометрический паспорт есть пока только у 7% украинцев.

Социологи также опросили людей относительно того, поддерживают ли они присоединение к каким-либо международным образованиям.

57% респондентов ответили, что являются сторонниками присоединения в перспективе к Евросоюзу. 25% выступает за неприсоединение ни к одному союзу, 8% - предпочитают Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Опрос был проведен с 9 по 13 июня среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях.

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