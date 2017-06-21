Загранпаспорта есть только у трети украинцев, - опрос

Почти половина наших соотечественников даже не планирует оформлять заграничный паспорт

Заграничный паспорт есть только у 34% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Центром Разумкова, передает ВВС-Украина.

При этом 45% опрошенных даже не собираются его оформлять.

Биометрический паспорт есть пока только у 7% украинцев.

Социологи также опросили людей относительно того, поддерживают ли они присоединение к каким-либо международным образованиям.

57% респондентов ответили, что являются сторонниками присоединения в перспективе к Евросоюзу. 25% выступает за неприсоединение ни к одному союзу, 8% - предпочитают Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном.

Опрос был проведен с 9 по 13 июня среди 2018 респондентов во всех регионах Украины за исключением АР Крым и оккупированных территорий в Луганской и Донецкой областях.