Порошенко: Конгресс США ускорит рассмотрение резолюции о признании Голодомора геноцидом

Президент уверяет в полной поддержке конгрессменов по этому вопросу

В Конгрессе США согласились ускорить рассмотрение резолюции о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в заявлении для СМИ по результатам встреч в Конгрессе, сообщает Укринформ.

"Прежде всего, результатом встречи является то, что я поднял вопрос о рассмотрение в Конгрессе резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа... И мы получили полную поддержку конгрессменов, которые согласились ускорить рассмотрение указанной резолюции", - сказал Порошенко.

Напомним, 20 июня президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Вашингтон встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом.