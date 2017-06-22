Руководитель Госгеокадастра в Луганской области погорел на взятке

В Луганской области работники Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали начальника управления Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, который требовал взятку 1,2 млн гривен.
Об этом передает пресс-служба МВД в Facebook.
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"Работники Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины задержали на горячем начальника управления Госгеокадастра, который требовал 1,2 млн грн через двух посредников. Не помогло! Полиция задержала всех в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.
Два посредника были задержаны в Северодонецке, а руководитель - в Славянске.
Напомним, суд отправил под арест сотрудницу Фонда гарантирования, пойманную на взятке в $5 млн.