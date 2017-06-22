Террористы 35 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТО

В зоне АТО за прошедшие сутки было зафиксировано 35 обстрелов украинских позиций со стороны боевиков.

Как сообщает пресс-центр АТО, на Приморском направлении из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по украинским опорным пунктам в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки. Под вражеский огонь из 82 мм минометов попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. А поздно вечером террористы нанесли удар с миномета 120 мм калибра у Лебединского.

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На Донецком направлении из мощных танковых пушек калибра 125 мм боевики нанесли удар по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики вели огонь неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. В южном пригороде Авдеевки террористы применили гранатометы различных модификаций, а в районе Зайцево стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из минометов калибра 82 мм террористы вели огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. Неподалеку Крымского применили вооружение противотанкового ракетного комплекса. Также под огнем боевиков из пехотного вооружения и БМП оказались украинские укрепления в районе Новозвановка, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки один военнослужащий ВС Украины получил ранения, еще один - боевые травмы.

Напомним, Порошенко не считает целесообразным изменение Минского и "нормандского" форматов переговоров по Донбассу