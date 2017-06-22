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В Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны

В Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны
Фото: LiveInternet

Общие потери Украины в войне 1941-1945 годов оцениваются в 8-10 миллионов жизней

22.06.17 72
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День скорби и чествования памяти жертв войны учрежден в Украине накануне 60-й годовщины начала войны 1941-1945 годов согласно Указу президента Украины "О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине" от 17 ноября 2000 года.

За годы оккупации в Украине погибло 3,9 млн гражданских людей. В Германию было вывезено около 2,4 млн человек. Десятки тысяч из них погибли. 

В руины превратились 714 городов и поселков городского типа, более 28 тыс. сел, 10 млн человек остались без жилья. Кроме того, во Второй мировой войне украинцы понесли людские потери больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция вместе взятые. Общие потери Украины в этой войне оцениваются в 8-10 миллионов жизней, как среди военных, так и среди гражданского населения.

В этот день на зданиях и сооружениях госорганов приспущены государственные флаги Украины с черными лентами. Ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Напомним, Фокус разбирался, готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы.

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