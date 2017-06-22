В Донецкой области без воды остались 388 тысяч человек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 июня в результате боевых действий в Ясиноватском районе вблизи села Васильевка на неподконтрольной территории произошло повреждение высоковольтной линии электропередачи, что привело к прекращению электроснабжения насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода", – говорится в сообщении.

Так, без водоснабжения остались 72 населенных пункта в Покровском, Селидовском, Волновахском, Добропольском и Марьинском районах.

По состоянию на утро четверга, 22 июня, воду подают из резервных резервуаров.

Напомним, Рада не будет голосовать за реинтеграцию Донбасса на этой неделе.