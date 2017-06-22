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Главная » Страна » Киевские судебные эксперты могут сесть на десять лет

Киевские судебные эксперты могут сесть на десять лет

Киевские судебные эксперты могут сесть на десять лет
Фото: PHL

За взятку в 25 тыс. грн специалисты предлагали “ускорить” проведение экспертизы

22.06.17 22
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Столичная прокуратура завершила досудебное следствие и направила в суд обвинительный акт в отношении трех экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

За взятку в 25 тыс. грн они предлагали “ускорить” проведение повторной посмертной судебно-почерковедческой экспертизы, необходимой для решения гражданского иска.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Служащих экспертного учреждения задержали с поличным 8 января 2017 года сразу после получения ими указанных средств.

Во время досудебного расследования получены неопровержимые доказательства совершения указанными лицами преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Напомним, СБУ задержала главного инспектора Киевской таможни.

 

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