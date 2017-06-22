Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео Артем Федецкий сыграл в футбол на передовой зоны АТО
Ситуация в Донбассе

Видео Артем Федецкий сыграл в футбол на передовой зоны АТО

<span class="label red">Видео</span> Артем Федецкий сыграл в футбол на передовой зоны АТО
Фото: Госпогранслужба

Игра проходила в полуразрушенном спортзале на позиции "Интернат" в Марьинке

22.06.17 297
000

Украинские футболисты, среди которых Артем Федецкий, главный тренер молодежной команды "Карпат U-19" Андрей Тлумак и бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец провели футбольный матч в пригороде Донецка.

Игра проходила в полуразрушенном спортзале на позиции "Интернат" в Марьинке, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что бывшая школа находится на передовой и под постоянным огнем боевиков.

В матче приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы.

"Мы сыграли в футбол фактически в Донецке. Конечно, не лучше футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности", - рассказал после матча Федецкий.

Напомним, донецкий "Олимпик" допущен в Лигу Европы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Террористы 35 раз обстреляли украинские позиции в зоне АТОПеред саммитом G20 Макрон хочет встретиться в формате нормандской четверкиРебров возглавил футбольный клуб в Саудовской Аравии

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 5867
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1839
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13749
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2624
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2577
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2421
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1539
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1804
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 2986
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1865
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 6567 / 7493
  2. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 5320 / 5995
  3. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 3177 / 3483
  4. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 2112 / 2318
  5. В Киеве продается Президент-Отель 1941 / 2130
  6. Американским СМИ пришлось переписать новости после визита Порошенко к Трампу 1873 / 2060
  7. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 1809 / 3735
  8. ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников 1660 / 1767
  9. В Украине больше нет закона Савченко 1637 / 1807
  10. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 1499 / 2071
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 25 / 7493
  2. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 17 / 2071
  3. Запретный лист. К чему приведёт легализация легких наркотиков 15 / 1298
  4. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 12 / 2318
  5. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 8 / 1768
  6. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 8 / 1839
  7. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 7 / 5995
  8. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 6 / 767
  9. Форма и содержание. Что имел в виду "кровавый пастор", говоря о необходимости закончить АТО 6 / 4309
  10. ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников 6 / 1767
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.