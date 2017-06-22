Украинские футболисты, среди которых Артем Федецкий, главный тренер молодежной команды "Карпат U-19" Андрей Тлумак и бывший игрок "Карпат" Михаил Кополовец провели футбольный матч в пригороде Донецка.
Игра проходила в полуразрушенном спортзале на позиции "Интернат" в Марьинке, сообщает Госпогранслужба.
Отмечается, что бывшая школа находится на передовой и под постоянным огнем боевиков.
В матче приняли участие военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной пограничной службы.
"Мы сыграли в футбол фактически в Донецке. Конечно, не лучше футбольное поле, но мы чувствуем себя в полной безопасности", - рассказал после матча Федецкий.
Напомним, донецкий "Олимпик" допущен в Лигу Европы.