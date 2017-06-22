Рада увеличила штрафы за парковку на местах, предназначенных для инвалидов

В четверг, 22 июня, Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект № 5629 об увеличении штрафа за парковку автотранспорта на местах, предназначенных для инвалидов.
Принятие данного закона поддержали 244 народных депутата.
"Принятие этого закона позволит обеспечить надлежащую защиту прав инвалидов и обеспечит парковки транспортных средств на специально отведенных для этой категории лиц местах, а также усовершенствовать и приблизить к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения", - говорится в пояснительной записке.
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Так, закон увеличивает штрафы:
- за остановку или стоянку транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой, на которых разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или водителями, перевозящими людей с инвалидностью (кроме случаев вынужденной стоянки). Кроме того, увеличиваются штрафы за создание препятствий водителям с инвалидностью или водителям, которые перевозят людей с инвалидностью, а также за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака "Водитель с инвалидностью". Штрафы за указанные правонарушения установлены на уровне 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1020 до 1700 грн, - ред.).
- за парковку транспортного средства на местах, предназначенных для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых водителями с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью, водителем, не имеющим документов о наличии у него или у одного из пассажиров инвалидности (кроме явно выраженных признаков инвалидности). Данное правонарушение влечет наложение штрафа от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- за необустройство на специально оборудованных или отведенных площадках для парковки транспортных средств, в том числе возле жилых домов (кроме индивидуальных жилых домов) и других зданий, на тротуарах (из числа мест для остановки и стоянки транспортных средств), мест, предназначенных для парковки транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, которые перевозят людей с инвалидностью, а также обустройство таких мест без соблюдения требований по их размещению. Указанные правонарушения влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов хозяйствования, которые содержат специально оборудованные или отведенные площадки для парковки транспортных средств, в размере 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан..
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