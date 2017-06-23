Новая архитектура призвана сделать автомобили Subaru более безопасными, улучшить управляемость и повысить комфорт. Также Subaru Global Platform готовит почву для новых технологий, поскольку может быть использована не только для построения бензиновых автомобилей, но также гибридов и электрокаров.

Прочный кузов

Кузова автомобилей на новой платформе будут на 70-100% жестче, чем кузова предшествующих автомобилей Subaru.

Этого удалось достигнуть за счет использования новых сортов высокопрочной стали.

Жесткий кузов делает автомобиль более собранным, точным и послушным в управлении.

Меньше шума

Следствием более жесткого шасси в первую очередь станет меньшее количество вибраций. Тех самых, что во время езды “транслируют” особенности дорожного покрытия в салон через рулевую колонку и сидения.

Иными словами, автомобили, построенные на новой платформе будут изначально тише и комфортнее своих предшественников.

В Subaru заявляют, что новшество позволяет сделать быструю, динамичную езду, характерную для автомобилей компании, более комфортной. “Драйверские” автомобили часто характеризуются жесткостью и высоким уровнем шума, в связи с чем существует стереотип – азартные авто не могут быть комфортными. Новая платформа призвана исправить эту ситуацию.

Забота о безопасности

Помимо большей жесткости, новая конструкция существенно отличается от предыдущих по еще одному крайне важному показателю. Уровень поглощения энергии при столкновении на новой платформе вырос на 40%.

Этот показатель имеет критическое значение для безопасности пассажиров при столкновении. Поглощая энергию удара, силовые элементы кузова деформируются и “складываются”, при этом энергия столкновения гасится и не доходит до пассажиров в салоне.

Subaru заявляет, что автомобили, построенные на новой платформе в перспективе будут самыми безопасными в мире.

Наслаждение за рулем

Subaru – это исконно “драйверские” автомобили, и новая платформа призвана сделать их управляемость еще более острой и внятной.

Компания продолжает идеи, заложенные десятилетия назад при разработке оппозитных моторов, плюсом которых по сравнению с традиционными технологиями всегда было низкое расположение. У автомобиля с оппозитным мотором центр массы всегда находится ниже, чем у автомобилей с обычными моторами.

Низкий центр тяжести положительно сказывается на управлямости – автомобиль меньше “заваливается” в поворотах и в целом точнее управляется.

Это обстоятельство всегда позволяло Subaru создавать автомобили с высоким клиренсом и отменной управлямостью. Кроссоверы конкурентов часто характеризуются валкостью и вальяжностью при динамичной езде, в то время как главным впечатлением от кроссоверов Subaru потребители часто называют “управлямость как в легковом автомобиле”.

Нова платформа возводит данную идею в абсолют, поскольку инженерам удалось сделать центр тяжести автомобилей на базе Subaru Global Platform еще на 5 см ниже, чем у предшествующих моделей.

Борьба с кренами

Subaru Global Platform отличается еще одним революционным новшеством, которое призвано улучшить управляемость автомобилей компании.

Когда автомобиль осуществляет поворот на скорости, его масса имеет тенденцию стремиться “наружу” поворота, что приводит к боковому крену и ухудшению управляемости.

Автомобильные производители борются с этим явлением с помощью различных конструктивных решений в ходовой части.

Subaru Global Platform предусматривает решение нового типа.

Задние стабилизаторы встроены непосредственно в кузов автомобиля. По заявлению инженеров компании, это приводит к уменьшению боковых кренов в поворотах на 50% по сравнению с предыдущими моделями.

Помимо большего удовольствия за рулем, это также делает автомобили более безопасными. В случае, когда водителю требуется сделать резкий поворот, чтобы, к примеру, избежать столкновения, машина останется более управляемой и послушной.

Базовые ценности

Новая платформа построена на традиционных ценностях. Самые важные элементы философии Subaru – симметричный полный привод и оппозитные моторы остались на своих местах.

Глядя в будущее, Subaru не собирается отказываться от факторов, которые всегда выделяли компанию из общего ряда автомобильных производителей.

Взгляд в будущее

Subaru – не единственный автопроизводитель, который создает общую модульную архитектуру для своего модельного ряда. Но японцы действуют наиболее масштабно и дальновидно.

Subaru Global Platform затронет не только следующие поколения существующих моделей – Impreza, XV, Forester, Outback и т.д. - но и абсолютно новые модели, о которых пока нет детальной информации.

Новая платформа рассчитана не только на бензиновые автомобили, в ней также предусмотрена иная внутренняя компоновка элементов, что дает возможность использовать ее для создания гибридных авто и электрокаров.