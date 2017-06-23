Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Новости компаний Машина времени. 7 вещей, которые нужно знать о революционной автомобильной архитектуре Subaru Global Platform

Новости компаний Машина времени. 7 вещей, которые нужно знать о революционной автомобильной архитектуре Subaru Global Platform

<span class="label">Новости компаний</span> Машина времени. 7 вещей, которые нужно знать о революционной автомобильной архитектуре Subaru Global Platform

В Украину прибыл обновленный Subaru XV – первая модель компании на  платформе Subaru Global Platform

23.06.17 407
000

Новая архитектура призвана сделать автомобили Subaru более безопасными, улучшить управляемость и повысить комфорт. Также Subaru Global Platform готовит почву для новых технологий, поскольку может быть использована не только для построения бензиновых автомобилей, но также гибридов и электрокаров.

Прочный кузов

 Кузова автомобилей на новой платформе будут на 70-100% жестче, чем кузова предшествующих автомобилей Subaru.

Этого удалось достигнуть за счет использования новых сортов высокопрочной стали.

Жесткий кузов делает автомобиль более собранным, точным и послушным в управлении.

 Меньше шума

 Следствием более жесткого шасси в первую очередь станет меньшее количество вибраций. Тех самых, что во время езды “транслируют” особенности дорожного покрытия в салон через рулевую колонку и сидения.

Иными словами, автомобили, построенные на новой платформе будут изначально тише и комфортнее своих предшественников.

В Subaru заявляют, что новшество позволяет сделать быструю, динамичную езду, характерную для автомобилей компании, более комфортной. “Драйверские” автомобили часто характеризуются жесткостью и высоким уровнем шума, в связи с чем существует стереотип – азартные авто не могут быть комфортными. Новая платформа призвана исправить эту ситуацию.

Забота о безопасности 

Помимо большей жесткости, новая конструкция существенно отличается от предыдущих по еще одному крайне важному показателю. Уровень поглощения энергии при столкновении на новой платформе вырос на 40%. 

Этот показатель имеет критическое значение для безопасности пассажиров при столкновении. Поглощая энергию удара, силовые элементы кузова деформируются и “складываются”, при этом энергия столкновения гасится и не доходит до пассажиров в салоне. 

Subaru заявляет, что автомобили, построенные на новой платформе в перспективе будут самыми безопасными в мире.

Наслаждение за рулем 

Subaru – это исконно “драйверские” автомобили, и новая платформа призвана сделать их управляемость еще более острой и внятной.

Компания продолжает идеи, заложенные десятилетия назад при разработке оппозитных моторов, плюсом которых по сравнению с традиционными технологиями всегда было низкое расположение. У автомобиля с оппозитным мотором центр массы всегда находится ниже, чем у автомобилей с обычными моторами. 

Низкий центр тяжести положительно сказывается на управлямости – автомобиль меньше “заваливается” в поворотах и в целом точнее управляется.

Это обстоятельство всегда позволяло Subaru создавать автомобили с высоким клиренсом и отменной управлямостью. Кроссоверы конкурентов часто характеризуются валкостью и вальяжностью при динамичной езде, в то время как главным впечатлением от кроссоверов Subaru потребители часто называют “управлямость как в легковом автомобиле”. 

Нова платформа возводит данную идею в абсолют, поскольку инженерам удалось сделать центр тяжести автомобилей на базе Subaru Global Platform еще на 5 см ниже, чем у предшествующих моделей. 

Борьба с кренами 

Subaru Global Platform отличается еще одним революционным новшеством, которое призвано улучшить управляемость автомобилей компании. 

Когда автомобиль осуществляет поворот на скорости, его масса имеет тенденцию стремиться “наружу” поворота, что приводит к боковому крену и ухудшению управляемости. 

Автомобильные производители борются с этим явлением с помощью различных конструктивных решений в ходовой части. 

Subaru Global Platform предусматривает решение нового типа.

Задние стабилизаторы встроены непосредственно в кузов автомобиля. По заявлению инженеров компании, это приводит к уменьшению боковых кренов в поворотах на 50% по сравнению с предыдущими моделями.

Помимо большего удовольствия за рулем, это также делает автомобили более безопасными. В случае, когда водителю требуется сделать резкий поворот, чтобы, к примеру, избежать столкновения, машина останется более управляемой и послушной. 

Базовые ценности

 Новая платформа построена на традиционных ценностях. Самые важные элементы философии Subaru – симметричный полный привод и оппозитные моторы остались на своих местах.

Глядя в будущее, Subaru не собирается отказываться от факторов, которые всегда выделяли компанию из общего ряда автомобильных производителей.

Взгляд в будущее 

Subaru – не единственный автопроизводитель, который создает общую модульную архитектуру для своего модельного ряда. Но японцы действуют наиболее масштабно и дальновидно.

Subaru Global Platform затронет не только следующие поколения существующих моделей – Impreza, XV, Forester, Outback и т.д. - но и абсолютно новые модели, о которых пока нет детальной информации. 

Новая платформа рассчитана не только на бензиновые автомобили, в ней также предусмотрена иная внутренняя компоновка элементов, что дает возможность использовать ее для создания гибридных авто и электрокаров.

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 6129
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 2125
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 14047
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2728
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2653
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2480
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1581
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1859
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3137
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1903
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 6504 / 7072
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 2396 / 8727
  3. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 2372 / 2562
  4. Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах 1576 / 1761
  5. В столичном метро погиб очередной зацепер 1534 / 1653
  6. В центре Киева взорвали внедорожник 1324 / 1508
  7. Красавчик Эммануэль и бедная Тереза. Как меняется политическое лицо Европы 1147 / 1211
  8. Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой 1094 / 1242
  9. Киевские судебные эксперты могут сесть на десять лет 1043 / 1182
  10. Юлия Савостина: «И рынок, и покупатели созрели к тому, чтобы появился своеобразный «ревизор» по рынку украинских товаров» 1037 / 1260
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 55 / 7072
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 23 / 8727
  3. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 15 / 2562
  4. Магия "поттерианы". Как украинизировать детей от Львова до Донецка 9 / 1227
  5. Официально: коты могут жить в киевских подвалах 7 / 704
  6. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 7 / 2125
  7. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 6 / 3958
  8. Разум без воли. Зачем украинские интеллектуалы переходят на язык власти 5 / 1223
  9. Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах 5 / 1761
  10. Грибаускайте хочет усиления санкций против России 5 / 456
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.