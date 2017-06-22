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Главная » Страна » Красный Крест направил в ОРДО гуманитарную помощь весом более 233 тонн
Ситуация в Донбассе

Красный Крест направил в ОРДО гуманитарную помощь весом более 233 тонн

Красный Крест направил в ОРДО гуманитарную помощь весом более 233 тонн
Красный Крест / Фото: ЕРА

На неподконтрольную территорию Донецкой области проследовали 12 грузовых автомобилей

22.06.17 6
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Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неконтролируемую Украиной территорию Донецкой области гуманитарную помощь весом более 233 тонн.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Так, на неподконтрольную территорию Донецкой области проследовали 12 грузовых автомобилей.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом более 233 тонн", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики в Донбассе обстреляли миссию Красного Креста.

 

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