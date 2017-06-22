Красный Крест направил в ОРДО гуманитарную помощь весом более 233 тонн

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неконтролируемую Украиной территорию Донецкой области гуманитарную помощь весом более 233 тонн.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Так, на неподконтрольную территорию Донецкой области проследовали 12 грузовых автомобилей.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно неконтролируемой территории проследовали 12 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом. Автомобили перевозили продукты питания, гигиенические наборы и строительные материалы общим весом более 233 тонн", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики в Донбассе обстреляли миссию Красного Креста.