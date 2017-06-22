Садового попросили передать полномочия по вывозу мусора

Львовская областная государственная администрация попросила Львовский городской совет передать полномочия по вывозу мусора из Львова.

Об этом на брифинге во Львове сообщил председатель Львовской обладминистрации Олег Синютка, передает Zaxid.net.

"Направили обращение во Львовский горсовет", - заявил Синютка.

В обращении говорится, что обладминистрация готова в течение 20 дней очистить Львов от мусора, а также вывозить мусор на постоянной основе.

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Синютка также просит горсовет предусмотреть в бюджете Львова субвенцию в областной бюджет в размере 300 млн грн в год для обеспечения вывоза мусора.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты тамошних жителей и, по утверждению львовских властей, саботаж со стороны власти.