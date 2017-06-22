Мэр Львова Андрей Садовый назвал ультиматумом предложение по решению мусорного кризиса от главы Львовской обладминистрации Олега Синютки.
"Фактически речь о том, что только при выполнении этих условий блокада Львова прекратится", - написал он в Facebook.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Садовый опубликовал 230 отказов принять львовский мусор
Свою позицию мэр обещает озвучить завтра.
Напомним, глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка предлагает мэру Львова Андрею Садовому передать в управление ЛОГА вывоз твердых бытовых отходов из Львова.
В предложении указано, что власти области обязуется вывезти накопленный мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области. В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 млн грн субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс".
Синютка дал властям Львова 30 дней для ответа на предложение.