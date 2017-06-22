Турчинов хочет проверять жителей оккупированных территорий перед выдачей биометрических паспортов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предлагает на законодательном уровне ввести специальные проверки жителей оккупированных территорий перед получением биометрического паспорта. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Турчинов отметил, что после начала действия безвизового режима с ЕС значительно увеличилось количество желающих получить биометрические паспорта из Крыма и территорий оккупированного Донбасса.

"В то же время, не имея доступа к архивам, которые остались на оккупированных территориях, возникает опасность, что под видом украинских граждан с оккупированных территорий, доступ к безвизовому режиму могут получить граждане другой страны, террористы или представители российских спецслужб. Именно поэтому для недопущения подобного, необходимо внести изменения в действующее законодательство, что позволит осуществлять очень тщательную проверку граждан, которые прибывают с оккупированных территорий для получения биометрического паспорта. В случае выявления несоответствия представленных данных, таким гражданам должно быть отказано в получении биометрического паспорта", - сказал Турчинов.

Отмечается, что по этому поводу секретарь СНБО провел совещание с руководителями МВД, Миграционной службы, СБУ и пограничниками.

По его словам, народные депутаты - члены парламентской коалиции уже подготовили соответствующий законопроект и в скором времени внесут его в Раду.

Турчинов надеется, то принять закон удастся до ухода депутатов на каникулы.