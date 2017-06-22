Вооруженные силы Украины перейдут на новую систему питания до конца 2019 года. Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в Facebook.
"Во время рабочей поездки в Одесский гарнизон проверил результаты внедренной реформы питания на западной военно-морской базе ВМС ВСУ. Мы проводили эксперименты в военных частях, чтобы выбрать лучший вариант системы питания личного состава. Внедренная система дает возможность кормить военнослужащих по каталогу из более чем 350 продуктов. Это в десятки раз больше, чем было при старой системе", - говорится в сообщении.
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Полторак отметил, что до конца 2017 года около 20 процентов военных частей ВСУ перейдут на новую систему питания. Реформирование предусматривает закупку технического оборудования для приготовления еды и создание соответствующих условий как для приготовления пищи, так и питания.
"В целом запланировано, что полностью Вооруженные силы перейдут на новую систему питания до конца 2019 года", - подчеркнул Полторак.
Напомним, 20 января министр обороны Степан Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации.