Вооруженные силы Украины перейдут на новую систему питания до конца 2019 года. Об этом министр обороны Степан Полторак сообщил в Facebook.

"Во время рабочей поездки в Одесский гарнизон проверил результаты внедренной реформы питания на западной военно-морской базе ВМС ВСУ. Мы проводили эксперименты в военных частях, чтобы выбрать лучший вариант системы питания личного состава. Внедренная система дает возможность кормить военнослужащих по каталогу из более чем 350 продуктов. Это в десятки раз больше, чем было при старой системе", - говорится в сообщении.

Полторак отметил, что до конца 2017 года около 20 процентов военных частей ВСУ перейдут на новую систему питания. Реформирование предусматривает закупку технического оборудования для приготовления еды и создание соответствующих условий как для приготовления пищи, так и питания.

"В целом запланировано, что полностью Вооруженные силы перейдут на новую систему питания до конца 2019 года", - подчеркнул Полторак.

Напомним, 20 января министр обороны Степан Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации.