Социологи выяснили, что больше всего беспокоит украинцев

Большинство украинцев беспокоит война в Донбассе, падение уровня жизни, экономическая ситуация в стране и безопасность государства.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Как свидетельствуют данные исследования, абсолютное большинство опрошенных (72%) обеспокоена войной на востоке Украины.

Также среди проблем, которые больше всего волнуют украинцев, – уровень жизни (60%), экономическая ситуация (47%) и безопасность (21%).

Из всех проблем, указанных в вопросе, меньше всего украинцев беспокоит статус русского языка в Украине (1%) и отношения между гражданами Украины разных национальностей (2%).

По сравнению с 2016 годом, уровень озабоченности граждан общественными проблемами мало изменился, но украинцев несколько меньше стали беспокоить отношения с Россией и преступность, отмечается в пресс-релизе.

Опрос проводился с 20 по 29 мая 2017 года. Методом личного интервью опросили 2040 респондентов старше 18 лет, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, которые контролируются украинской властью. Статистическая погрешность выборки в среднем не превышает 2,5%.

