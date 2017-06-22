Официально: коты могут жить в киевских подвалах

Киевский городской совет признал котов частью экосистемы столицы и запретил их бесконтрольный отлов. За соответствующее решение проголосовал 81 депутат, сообщает LB.ua.

Котам официально разрешили свободно жить в подвалах и на чердаках жилых домов.

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Следить за животными будут предприятия ЖКХ. В свою очередь, КП "Приют для животных" и КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" будут регулировать численность котов путем стерилизации с обязательной вакцинацией и визуальной идентификацией.

Напомним, в феврале электронная петиция "Признать уличных котов частью экосистемы города Киева, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах постоянного пребывания и уничтожать грызунов" набрала необходимое количество голосов и была принята к рассмотрению Киевсоветом.

Петицию инициировала киевлянка Виктория Кирилюк в конце декабря 2016 года. По ее мнению, таким образом город сможет защитить животных от жестокого обращения, в частности от замуровывания в подвалах, а также запретить беспричинный отлов и убийство кошек. Животные, в свою очередь, помогут городу в борьбе с крысами и мышами.