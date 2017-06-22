Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домах

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий внедрение системы обязательного аудита энергоэффективности зданий, который будут проводить сертифицированные компании. Об этом пишет УНИАН.

За соответствующий законопроект "Об энергетической эффективности зданий" проголосовали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что внедрение аудита дает возможность эффективно проводить энергоэффективные мероприятия и позволит существенно сократить потребление энергоресурсов в стране.

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"Для каждой украинской семьи необходимо, чтобы внедрение энергоэффективных мероприятий проходило наиболее эффективно. Для этого, в первую очередь, необходимо проанализировать, что нужно сделать, получить рекомендации от квалифицированных людей и получить максимальный эффект", - сказал Зубко, добавив, что данный законопроект соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС.

Заместитель председателя комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства Алена Бабак, докладывая по законопроекту, сообщила, что этот закон открывает путь к внедрению в Украине стандартов по строительству зданий с уровнем потребления энергоресурсов, близким к нулю.