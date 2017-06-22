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Главная » Страна » Позиция Юлия Савостина: «И рынок, и покупатели созрели к тому, чтобы появился своеобразный «ревизор» по рынку украинских товаров»

Позиция Юлия Савостина: «И рынок, и покупатели созрели к тому, чтобы появился своеобразный «ревизор» по рынку украинских товаров»

<span class="label">Позиция</span> Юлия Савостина: «И рынок, и покупатели созрели к тому, чтобы появился своеобразный «ревизор» по рынку украинских товаров»

Блогер и создательница проекта У пошуках Made in Ukraine о том, что происходит в первом украинском экономико-патриотическом проекте сейчас, и куда будет двигаться дальше. А главное – о своей второй книге, которая уже готовится к печати, и видео-программе.

22.06.17 28
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Расскажите, с каким опытом подошли к сегодняшнему дню? Что уже сделано лично вами и проектом?

Поиском украинских производителей я занимаюсь уже четыре с половиной года. Когда в 2013 году я завела блог и пообещала прожить год, покупая только украинские товары, очень многие крутили пальцем у виска и спрашивали, зачем мне это нужно. Смотрели и читали не без интереса, но с удивлением. Украинские товары считались изгоями на полках, их считали некачественными, очень многие хорошие бренды прятались за иностранными названиями, а купить их можно было на каких-то рынках и забытых богом магазинах. В первый год благодаря эксперименту у всех, о ком я писала, моментально увеличивались продажи и поток клиентов. Потом началась революция и война. И носить свое, украинское, а также заменить им российские товары стало делом чести. До сих пор помню, как в момент появления в Крыму зеленых человечков мы с коллегами из онлайн-издания Дело.ua составляли таблицы, чем заменять товары страны-агрессора. Позже ко мне стали поступать запросы на площадку, где можно было бы купить товары, ведь очень часто те, о ком я писала, имели  очень плохие интернет-магазины и не имели магазинов. Так появился первый фестиваль нового формата, где производители, причем, именно владельцы бизнеса, выходили к людям, продавали свои товары и общались с покупателями. Для меня до сих пор это время – самое удивительное. Ведь никто не мог предположить, насколько у украинцев сильна потребность в  самоопределении и возможности гордиться своим, родным. Насколько был сильным запрос на собственное, а не навязанное извне. Потом появилась книжка с максимально полным каталогом товаров украинского FMCG-сегмента. И это тоже стало некой систематизацией того, чем на тот момент я уже занималась полтора года. Это потом уже стали появляться сайта с каталогами, маркеты в каждом городе, СМИ стали писать каждую неделю о какой-то модной местной марке, появились сотни швейных, обувных и косметических стартапов, и у украинцев появилась привычка покупать национальное. С быстрым развитием марок, нам пришлось развиваться еще быстрее – уже не хватало просто давать информацию и устраивать фестиваль, пришлось вводить обучение, частные консультации, несколько раз переделывать блог. В прошлом году, когда волна экономического патриотизма пошла на спад, я задумалась над тем, что было сделано и куда двигаться дальше. По этому стратегическому плану мы, собственно, сейчас и работаем.  

Вы на своей странице в фейсбуке озвучивали, что к выходу готовится вторая книга о лучшем, что есть в Украине. Что там будет? Насколько мы понимаем, книга выходит в соавторстве – за что отвечают остальные авторы? 

Да, вторая книга готовится, причем, достаточно давно. В принципе, я была готова издать ее еще в прошлом году, но достаточно сложная беременность и невозможность думать хоть сколько-нибудь рационально, а также необходимость доснять некоторые фотографии на местах, заставили меня перенести верстку и печать. Когда все было наполовину готово, я решила, что будет намного интереснее, если я добавлю экспертов в тех отраслях, где они разбираются лучше меня – кулинарии и путешествиях. Поэтому, позвала в соавторы Аврору Огородник, человека, который знает о еде все или практически все,  и Лалу Тарапакину, автора проекта путешествий Знайдено в Україні. Нельзя сказать, что у нас совсем жесткое разделение, но да, Аврора формирует главы, посвященные еде и самым вкусным местам в стране, доступным к посещению. А Лала – рекомендовала отели и достопримечательности, которые стоит посетить. Я, в свою очередь, говорю о красивых вещах, которые делают наши мастера и производители, ну и немного о винах и, как я выражаюсь, “нычках” – что и где купить интересного. Поскольку нас трое, и есть достаточно большое количество иллюстраций, мы сорвали уже все дедлайны. Но финал уже близок и скоро откроем предзаказ. Вторая книжка будет отличаться от первой. В первой было очень много личного об эксперименте и о том, где и кого я находила. Во второй – будут истории производителей, еды и мест. С конкретными адресами, что просто жизненно важно посетить или купить в подарок, когда едешь заграницу. 

Кроме книги, ваш проект живет своей активной жизнью – это обучающие тренинги, а также фестивали. Какие планы по развитию этих направлений?

Обучение мы делаем под запрос, фестиваль меняется и развивается, постепенно превращаясь в большой городской праздник. Мы иногда выезжаем в другие города, когда нас приглашают, вот прямо сейчас собираемся в Винницу и Одессу. На осень планируем большую обучающую конференцию для малого и среднего бизнеса. 

Кроме существующих ответвлений проекта, планируете ли вы что-то новое?

Очень долго я подходила к важному для меня этапу – отсоединить от меня проект по продвижению украинского производителя. Звучит несколько странно, но формально это означает – вынести все блоги, тесты и каталоги на отдельную площадку. И наконец-то в ближайшее время мы запустим сайт MIU, куда переедут сначала все наши наработки, тесты и истории, а вторым этапом – каталог всего украинского производства, как популярного сегодня крафтового, так и все значимые для украинской экономики и ее ВВП предприятия. А это тысячи адресов, которые мы проверяем и сегментируем.

Кроме этого, недавно я запустила совсем новый для себя формат – это арт-пространство на Андреевском спуске. Тут, правда, все определило место. У компании Эста Холдинг там давно простаивала площадка, на которой время от времени проводились мероприятия. Мы ее немного облагородили, и собираемся развивать как арт-пространство и место, где могут собираться любые городские инициативы, от винтажного маркета и бук-кроссинга, до вололонтеров, мамочек и байкеров. 

Вы упомянули в одном из интервью план по созданию центра помощи для малого и среднего бизнеса. Что это будет?

Во многих странах, где я бывала, я смотрю на несколько вещей – как организованы ярмарки с местными локальными производителями и как правительство поддерживает малый и средний бизнес. В одной из стран я увидела просто эталонный центр поддержки предпринимательства, который помогает запустить, организовать, развить бизнес, если у тебя есть идея, начиная от банальной регистрации и написания бизнес-плана, оканчивая юридическими консультациями в вопросах экспорта, например, или проверки предприятия для получения кредита на развития бизнеса. Следующим этапом развития своего проекта я бы очень хотела запустить такой центр. Поэтому много времени сейчас трачу именно на переговоры с донорами.

А с какими проблемами сейчас сталкиваются предприниматели из сферы малого и среднего бизнеса? 

Есть три больших пласта проблем. Первый – это то, что может решить правительство, уменьшив бюрократию, снизив налоги, и сделав наконец понятные правила игры, когда выдача лицензий или заключение договоров перестанут быть квестом даже для юристов или бухгалтеров со стажем. Второй – это финансы. К сожалению, у многих компаний для масштабирования бизнеса не хватает собственных средств, а заемные деньги на сегодняшний момент уж очень дорогие. И третий – это внутренний. Сегодня культура ведения бизнеса в стране на очень низком уровне, поэтому внутри компаний существуют проблемы, начиная от отсутствия плана развития на ближайшие 5 лет, оканчивая нежеланием брать на работу профессиональных топ-менеджеров и управленцев. Но собственники в таких ситуациях считают, что продажи решают все. 

Вы и ваш проект как-то можете помочь им решить свои проблемы? Или улучшить состояние дел?

Достаточно часто ко мне приходят предприниматели с конкретными вопросами по бизнесу. Чаще всего все начинается с просьбы помочь наладить маркетинг и  продвижение, а по факту получается, что это запрос на помощь в написании стратегии развития бизнеса и перевода его на новый уровень. Могу точно сказать, что есть как минимум 6 брендов, которые сейчас у всех на слуху, сделавших рывок именно после нашей совместной работы.  

Какие планы у центра помощи на ближайшие полгода-год? 

В ближайшие полгода у нас все еще активно идет фестивальный сезон, практически каждую неделю – мероприятия, а иногда и по два. Но закроем сезон мы большой конференцией для малого и среднего бизнеса. А дальше, как раз приступим к непосредственному созданию центра и подбору специалистов. 

Что вы лично как журналист и блогер пообещали себе сделать в ближайшие полгода? 

Как блогеру, мне больше всего мне хочется запустить программу, которую пару лет назад мне предлагали сделать, но было очень рано. А вот сейчас в самый раз. Мне кажется, уже можно громко говорить о том, что какие-то товары, которые мы делаем внутри страны, хороши, а какие-то не очень. Где-то отличный сервис, но плохо с качеством продукции, а где-то все с этим хорошо, но цена все равно завышена. Сразу после революции этого делать было нельзя. В общем, сейчас я спорю со своими пиарщиками и сммщиками, в каком формате такую информацию лучше всего предоставлять. Думаю, что команда таки склонит меня к формату видео на Youtube, и, скорее всего, помимо меня, в такой программе будут принимать участие еще несколько экспертов и журналистов.

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