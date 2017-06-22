СМИ: Охранники Розеблата пошли на сделку со следствием

Охранники депутата Борислава Розенблата проходящие по так называемому "янтарному делу" пошли на сделку со следствием, в связи с чем Специализированная антикоррупционная прокуратура отозвала ходатайство о взятии их под стражу.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в САП.

"Относительно двух охранников депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Но статус подозреваемых у них остается", - сообщили источники издания.

Напомним, 19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении $200 тыс. взятки для передачи депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.