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СМИ: Охранники Розеблата пошли на сделку со следствием
Борислав Розенблат / Фото: 112 Украина

СМИ: Охранники Розеблата пошли на сделку со следствием

Статус подозреваемых у них останется

22.06.17 53
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Охранники депутата Борислава Розенблата проходящие по так называемому "янтарному делу" пошли на сделку со следствием, в связи с чем Специализированная антикоррупционная прокуратура отозвала ходатайство о взятии их под стражу.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в САП.

"Относительно двух охранников депутата было отозвано представление об избрании меры пресечения. Но статус подозреваемых у них остается", - сообщили источники издания.

Напомним, 19 июня НАБУ и САП задержали 3 помощников народных депутатов, охранника и двух представителей общественной организации по подозрению в получении $200 тыс. взятки для передачи депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

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