Киевское метро станет полностью доступным для людей с инвалидностью к концу 2020 года

Все станции столичного метро планируют адаптировать под потребности людей с инвалидностью к концу 2020 года. Об этом рассказал гендиректор Киевского метрополитена Виктор Брагинский в интервью Центру транспортных стратегий.

"У нас есть график проведения работ по адаптации станций для людей с инвалидностью. До конца 2020 года мы планируем сделать метрополитен доступным. В первую очередь отремонтируем станции, являющиеся крупными транспортными узлами. Кроме "Левобережной" и "Святошино", это "Нивки", старый выход на "Дарнице", "Черниговская", - сообщил Брагинский.

Напомним, две новые станции киевского метро на Виноградаре достроят и откроют к концу 2019 года.