АТО: боевики обстреляли жилой сектор Марьинки

В течение суток 22 июня по состоянию на 18:00 боевики 10 раз обстреливали позиции ВС Украины, в том числе один раз - из запрещенных Минскими соглашениями минометов. Ранения получили боец и мирная жительница. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Около 10.30 часов пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли из 82-мм минометов жилой сектор Марьинкиа. Одна из мин попала в крышу дома в то время, когда по соседству во дворе находилась 43-летняя местная жительница. Пострадавшую доставили в Кураховскую больницу с осколочными ранениями предплечья и левой ноги.

Также на данном направлении захватчики еще до рассвета обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вблизи Лебединского бандиты били из вооружения БМП и зенитной установки. Кроме того, уже во второй половине дня противник вновь совершил обстрел Широкино из минометов калибра 120 мм.

Донецкое направление. На этой части фронта боевики сегодня сосредоточили свой огонь северо-восточнее Авдеевки - у поселка Каменка. Оккупанты, в частности, неоднократно открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров и БМП. Там же в украинских воинов несколько раз пытался попасть вражеский снайпер.

Луганское направление. Здесь вооруженные банды больше раз нарушали "режим тишины". Еще на заре противник выпустил несколько 82-мм мин по нашим опорным пунктам вблизи Счастья. Там же, а также в районе Крымского и Лобачева, наемники применяли против украинских воинов крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных модификаций. Кроме того, у н.п. Желтое раздавались враждебные выстрелы из стрелкового оружия.