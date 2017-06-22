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Главная » Страна » Грибаускайте хочет усиления санкций против России

Грибаускайте хочет усиления санкций против России

Грибаускайте хочет усиления санкций против России
Даля Грибаускайте / Фото: news-front.info

Ситуация на востоке Украины только ухудшается

22.06.17 367
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Санкции против России необходимо расширить и усилить, так как ситуация на востоке Украины не улучшается. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает Delfi.

Грибаускайте заявила, что " до сих пор ситуация в Украине только ухудшается".

"В Восточной Украине началась прямое, реальное де-факто включение части страны в территорию России", - сказала президент Литвы.

Она также назвала наглым выпадом тот факт, что Москва при поддержке сепаратистов ввела российский рубль на оккупированных территориях.

"Это прямая оккупация страны. Вне всякого сомнения, по этой причине санкции должны быть усилены, увеличены и ни о каком послаблении речи быть не может", - добавила она.

Напомним, ожидается, что сегодня вечером Евросоюз примет решение о продлении экономических санкций против РФ еще на полгода.

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