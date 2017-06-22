Геращенко: Боевики держат в заложниках 132 человека

В плену в боевиков в Донбассе пребывают 132 человека. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко АТО.
Об этом Геращенко сообщила в эфире 5 канала, передают Українські Новини.
"К сожалению, мы имеем проблему с увеличением количества заложников на оккупированных территориях. На сегодня 132 гражданина Украины незаконно содержатся в тюрьмах в Донецкой и Луганской областях на оккупированных территориях", - сказала она.
Также Геращенко напомнила, что президент Петр Порошенко во время визита в США передал Администрации президента США письмо от украинских заложников на Донбассе и заключенных в России для содействия их освобождению.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 21 июня была достигнута договоренность завершить согласование списка пленных и начать процесс обмена до следующего заседания ТКГ 5 июля.