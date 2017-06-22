Немецкий лоукостер Eurowings в 2018 году планирует зайти в Украину

В 2018 году немецкая авиакомпания-лоукостер Eurowings планирует начать выполнять полеты из международного аэропорта "Борисполь" в Германию. Об этом в Facebook сообщил директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

"С разрешения наших партнеров Lufthansa Group открою маленький секрет. Со следующего года лоукост перевозчик Eurowings (группа компаний Lufthansa) планирует начать полеты по маршруту Киев-Берлин с дальнейшим открытием полетов в Дюссельдорф. Мы рады каждому маленькому достижению аэропорта "Борисполь", которое делает его ближе и удобнее для пассажиров", - сообщил Рябикин.

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По его словам, сегодня представители Lufthansa Group посетили аэропорт "Борисполь" и оценили улучшение качества обслуживания, сервисов и разработанную в аэропорту публичную оферту и ее возможности для привлечения лоукостеров.

Напомним, аэропорт "Борисполь" намерен в текущем году обслужить 10 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2016 году, а к 2032 году увеличить этот показатель в 4,7 раза - до 40 млн человек.