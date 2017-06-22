Оккупационный суд продлил арест Ахтему Чийгозу

Замглавы Меджлиса пробудет в СИЗО еще три месяца

Так называемый Верховный суд" оккупированного Крыма продлил арест заместителю главы Меджлиса крымско-татарского народа Ахтему Чийгозу на три месяца – до 8 октября. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Крым.Реалии.

"Суд, просовещавшись около полутора часов в совещательной комнате, удовлетворил ходатайство прокурора, не приняв во внимания ни один довод защиты во внимание», – рассказал Полозов.

После перерыва планирует допрос свидетелей защиты. Кроме того, адвокаты планируют заявить ряд ходатайств.

Напомним, Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты. Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.