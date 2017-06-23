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Киевсовет отказался от использования российского программного обеспечения

Киевсовет отказался от использования российского программного обеспечения
Фото из открытых источников

Запрет распространяется на органы местного самоуправления, коммунальные предприятия, учреждения и организации

23.06.17 475
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Киевский городской совет отказался от использования органами местного самоуправления столицы российского программного обеспечения. За соответствующий проект решения проголосовали 80 депутатов при минимально необходимом 61 голосе, передают Українські Новини.

Соответствующий документ предлагает запретить использование программного обеспечения, разработанного и изготовленного российскими компаниями.

Данный запрет распространяется на местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, а также коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Также запрещается использование программного обеспечения страны-агрессора для закупок.

Согласно проекту решения, в течение года предлагается разработать и внедрить украинские программные продукты, которыми будут пользоваться органы местной власти и коммунальные предприятия.

Также Киевсовет намерен обеспечить техническую и криптографическую защиту информации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Также до конца года планируется создать общегородскую систему начислений за жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний. Также санкции коснулись социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

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