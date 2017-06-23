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Главная » Страна » Фото, видео Главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву задержали за вымогательство

Фото, видео Главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву задержали за вымогательство

<span class="label red">Фото, видео</span> Главного редактора "Страна.ua" Игоря Гужву задержали за вымогательство
Игорь Гужва / Фото из открытых источников

Гужва все обвинения отрицает

23.06.17 167
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Главного редактора издания "Страна.ua" Игоря Гужву задержали и примерно в 4 утра повезли в Главное управление МВД Украины в Киеве. Об этом сообщает на сайте издания.

"Судя по тому, что на месте обыска Игорю Гужве подозрение не было вручено, вполне вероятно, что его попытаются вручить в стенах главка. Адвокаты главного редактора также поехали на Владимирскую, 15, где расположен главк МВД", - говорится в сообщении.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

"Доврался, наконец, до правды. По материалам ГФС и прокуратуры Киева полицией задержан Гужва, который требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компроментирующих материалов на действующего политика", - написал он.

По словам Луценко, у следствия есть видео- и аудиодоказательства.

Гужва заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано, сообщает Украинская правда. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.

"Пару месяцев назад к нам приходили люди от Линько. Предлагали $20 тыс., чтобы мы сняли один материал. Мы отказались. Вот с тех пор нам и пытаются шить уголовное дело", - заявил главный редактор издания.

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