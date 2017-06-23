АТО: боевики 29 раз обстреливали наших бойцов

За минувшие сутки противник 29 раз открывал огонь по нашим опорным пунктам и один раз – по жилым кварталам прифронтового населенного пункта. Трижды оккупанты осуществляли обстрелы, применяя запрещенные Минскими соглашениями минометы. В ходе боевых действий двое украинских воинов получили ранения.

Об этом рассказал сегодня спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Приморское направление. На этой части фронта зафиксировано 13 нарушений незаконными вооруженными формированиями условий прекращения огня. Горячее всего вчера было в районе Широкино, где оккупанты дважды открывали огонь по нашим оборонным укреплениям из 120-мм минометов, а также несколько раз методично накрывали украинских воинов огнем из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также вечером оккупанты совершили обстрел наших опорных пунктов на подступах к Марьинке и вблизи Павлополя из минометов калибра 82 мм и широкого спектра образцов пехотного вооружения. Еще раньше противник нарушал "режим тишины" в районе Гнутово и Лебединского.

Кроме того, в первой половине дня, захватчики в очередной раз обстреляли из минометов жилые кварталы населенного пункта Марьинка, в результате чего была ранена местная жительница.

Донецкое направление. Все пять обстрелов позиций сил АТО, которые оккупанты совершили на этом участке линии соприкосновения, состоялись в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки. Так, в течение дня в районе поселка Каменка боевики несколько раз открывали огонь из гранатометов, стрелкового оружия различных калибров, БМП и зенитной установки. Там же в украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер. А уже поздно вечером преступники совершили плотный обстрел одного из наших опорных пунктов у самой Авдеевки из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Луганское направление. Вечером российско-оккупационные группировки били из минометов калибра 120 мм и менее мощного вооружения по украинским воинам, удерживающим оборону возле Крымского. Также после наступления сумерек неспокойно было в районе Новоалександровки, Донца и Троицкого. Там противник в основном бил по нашим укреплениям из пехотного вооружения. Еще утром под вражеские обстрелы попадали укрепления сил АТО неподалеку Счастье, Желтого и Лобачево.