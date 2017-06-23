Штаб АТО предлагает ввести "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров

В день прощания со школой должна звучать музыка, а не грохот орудий

Штаб АТО выступил с предложение ввести "образовательный день тишины" на период выпускных вечеров в школах. Об этом сообщает пресс-центр Штаба не странице в Facebook.

22 июня командование штаба Антитеррористической операции обратилось с данным предложением в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня. Предлагается установить режим прекращения огня в период с 08.00 24 июня по 00.00 26 июня 2017 года.

"Прощание со школьными товарищами, учителями - это переход выпускников в совершенно другую жизнь. Мы, взрослые, чувствуя всю полноту ответственности, должны делать все возможное, чтобы прощание с детством у них запомнилось на всю жизнь. Сейчас по обе стороны линии соприкосновения сторон проживает немало украинской молодежи, которая 24 июня последний раз услышит школьный звонок и вихрем "Школьного вальса" попрощается со стенами, которые за годы учебы стали родными. По нашему глубокому убеждению, в этот день должна звучать только музыка души и сердца", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 июня Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе поддержала обращения местных советов о соблюдение режима тишины на время уборки урожая с 24 июня. Специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что соблюдение режима тишины вдоль всей линии соприкосновения на время уборки урожая должно действовать с 24 июня по 31 августа.