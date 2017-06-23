НСЖУ: Обыски и задержание главреда "Страна.ua" – чрезвычайна ситуация

Силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение выдвинутых обвинений

Национальный союз журналистов считает чрезвычайной ситуацией обыск в редакции "Страна.ua" и задержание главного редактора интернет-издания Игоря Гужвы. Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"Обыск редакции СМИ и задержание главного редактора – чрезвычайная ситуация! Особенно учитывая, что "Страна.ua" имеет высокие рейтинги и позволяет себе системно критиковать чиновников", – пишет Томиленко.

По словам председателя НСЖУ, силовики должны как можно быстрее предоставить убедительные доказательства в подтверждение серьезности выдвинутых обвинений.

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"Но ко всему, уже мы говорим о факте – недопуске адвокатов и ночной силовой спецоперации. Редакционная политика этого интернет-издания, безусловно, вызывает много вопросов. Но она должна обсуждаться самими журналистами, экспертами, обществом. Если есть нарушение закона – то только тогда включается государство", – отмечает он.

Томиленко сообщил, что международные партнеры НСЖУ уже встревожены ночными обысками и задержаниями и требуют аргументированных объяснений такому поведению силовиков.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве. Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано, сообщает Украинская правда. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.