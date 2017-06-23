США требуют от России прекратить запугивать наблюдателей ОБСЕ в Донбассе

Вашингтон призвал Москву использовать свое влияние на боевиков в Донбассе для прекращения препятствования деятельности и запугивания наблюдателей Специальной мониторинговой мисси ОБСЕ в Украине. Об этом заявила официальный представитель госдепартамента США Хизер Нойерт, передает Укринформ.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены тревожными тенденциями насилия и преследований на востоке Украины со стороны подконтрольных России сепаратистов, которые происходят по отношению к безоружным гражданским членам СММ ОБСЕ", - заявила Науэрт.

Науэрт напомнила, что последний из таких инцидентов с преследованием, угрозами и выстрелами в сторону автомобилей миссии ОБСЕ произошел 20 июня. Перед этим имела место трагическая гибель в апреле 2017 года гражданина США, который служил парамедиком в СММ, когда его транспортное средство было взорвано на территории, контролируемой сепаратистами.

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"Мы призываем Россию использовать свое влияние, чтобы прекратить эту кампанию запугивания и выполнять ее обязательства по обеспечению свободного, беспрепятственного и безопасного доступа для наблюдателей ОБСЕ", - заявила представитель внешнеполитического ведомства США.

Она также подчеркнула необходимость достижения устойчивого и долговременного прекращения огня "для облегчения человеческих страданий и создания пространства для прогресса в реализации Минских договоренностей".

Напомним, 20 июня на территории подконтрольной "ДНР" Ясиноватой двое боевиков обстреляли патруль ОБСЕ, после чего атаковали машины наблюдателей.