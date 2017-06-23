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Зубко: Сегодня из Львова начнут вывозить мусор

Зубко: Сегодня из Львова начнут вывозить мусор
Геннадий Зубко / Фото пресс-службы Кабмина

Вице-премьер обещает очистить город от бытовых отходов за две недели

23.06.17 323
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В пятницу, 23 июня 2017 года, из Львова начнут вывозить мусор. Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"С сегодняшнего дня во Львове начнется вывоз мусора. Накопившиеся 6,5 тыс. тонн отходов начнут вывозить из мусорных площадок на полигоны области, указанные в предварительно подписанном меморандуме", - написал он.

Зубко сообщил, что перевозчики обещают завершить вывоз мусора из Львова в течение 2 недель. Маршруты вывоза твердых бытовых отходов разработал департамент ЖКХ Львовской ОГА.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты тамошних жителей и, по утверждению львовских властей, саботаж со стороны власти.

22 июня глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка предложил мэру Львова Андрею Садовому передать в управление ЛОГА вывоз твердых бытовых отходов из Львова.

В предложении указано, что власти области обязуется вывезти накопленный мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области. В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 млн грн субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс".

Синютка дал властям Львова 30 дней для ответа на предложение.

Садовый назвал такие условия ультиматумом.

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