В Авдеевке уже больше двух недель нет газа

Газоснабжение Авдеевки в Донецкой области, прекращенное еще 7 июня, до сих пор не восстановлено. Ремонтные бригады не могут приступить к работе из-за отсутствий гарантий безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"По состоянию на 7:00 23 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 июня в результате боевых действий вблизи Авдеевки произошло повреждение подземного газопровода, вследствие чего было прекращено газоснабжение города.
13 июня в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.