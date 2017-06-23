В Авдеевке уже больше двух недель нет газа

Газоснабжение Авдеевки в Донецкой области, прекращенное еще 7 июня, до сих пор не восстановлено. Ремонтные бригады не могут приступить к работе из-за отсутствий гарантий безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7:00 23 июня газоснабжение в Авдеевке отсутствует, ремонтные работы подземного газопровода (диаметр 273 мм), который был поврежден 7 июня в результате боевых действий, не проводились в связи с опасностью для работников", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 июня в результате боевых действий вблизи Авдеевки произошло повреждение подземного газопровода, вследствие чего было прекращено газоснабжение города.

13 июня в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.