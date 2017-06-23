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Главная » Страна » Троян: Следственные действия по делу Гужвы ведутся уже три месяца

Троян: Следственные действия по делу Гужвы ведутся уже три месяца

Троян: Следственные действия по делу Гужвы ведутся уже три месяца
Вадим Троян / Фото: Укринформ

Депутат Дмитрий Линько подал заявление в Нацполицию еще 31 марта

23.06.17 48
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Национальная полиция 31 марта получила заявление от депутата Дмитрия Линько о вымогательстве взятки главным редактором интернет-издания "Страна.ua " Игорем Гужвой, после чего проводились негласные следственные действия в течение трех месяцев.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает Украинская правда.

"Да, вчера прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Национальной полиции в Киеве задержаны два правонарушителя, которые требовали взятку у народного депутата Линько. На передаче 10 тысяч гривен... простите, долларов, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас ведутся следственные действия", - сообщил Троян.

Замглавы МВД надеется, что дело доведут до конца.

"Благодаря тому, что депутат к нам обратился еще 31 марта, за три месяца проведены негласные следственные действия и данное дело, я думаю, дойдет до логического конца", - заявил заместитель главы МВД под аплодисменты в зале.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь,  заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.

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