Троян: Следственные действия по делу Гужвы ведутся уже три месяца

Национальная полиция 31 марта получила заявление от депутата Дмитрия Линько о вымогательстве взятки главным редактором интернет-издания "Страна.ua " Игорем Гужвой, после чего проводились негласные следственные действия в течение трех месяцев.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает Украинская правда.

"Да, вчера прокуратурой города Киева совместно с главным следственным управлением Национальной полиции в Киеве задержаны два правонарушителя, которые требовали взятку у народного депутата Линько. На передаче 10 тысяч гривен... простите, долларов, задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас ведутся следственные действия", - сообщил Троян.

Замглавы МВД надеется, что дело доведут до конца.

"Благодаря тому, что депутат к нам обратился еще 31 марта, за три месяца проведены негласные следственные действия и данное дело, я думаю, дойдет до логического конца", - заявил заместитель главы МВД под аплодисменты в зале.

Напомним, поздно вечером 22 июня силовики пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua" и задержали его главного редактора Игоря Гужву.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что Гужву задержали по обвинению в вымогательстве.

Главред "Страна.ua", в свою очередь, заявил, что уголовное дело против издания сфальсифицировано. По его словам, это произошло после критической публикации о нардепе из фракции "Радикальной партии" Дмитрие Линько.