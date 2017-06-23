В центре Киева на перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской произошел взрыв возле машины Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает Украинская правда.
Автомобиль получил незначительные повреждения. Водитель был ранен, но его жизни ничего не угрожает.
"Пострадал предприниматель 70-го года. Взрыв произошел, когда он сел в автомобиль. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь на месте. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе произошел взрыв в здании Министерства обороны
В результате взрыва в автомобиле повреждена передняя часть, припаркованные рядом машины и фасады зданий.
Фото: facebook.com/marina.zgarda