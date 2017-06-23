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Фото В центре Киева взорвали внедорожник

<span class="label red">Фото</span> В центре Киева взорвали внедорожник
facebook.com/marina.zgarda

Водитель был ранен, но его жизни ничего не угрожает

23.06.17 1377
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В центре Киева на перекрестке улиц Тургеневской и Полтавской произошел взрыв возле машины Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает Украинская правда.

Автомобиль получил незначительные повреждения. Водитель был ранен, но его жизни ничего не угрожает.

"Пострадал предприниматель 70-го года. Взрыв произошел, когда он сел в автомобиль. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь на месте. По предварительной информации, его жизни ничего не угрожает", - сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

В результате взрыва в автомобиле повреждена передняя часть, припаркованные рядом машины и фасады зданий.

Фото: facebook.com/marina.zgarda

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